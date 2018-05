Roberto Mancini er angiveligt klar til at forlade Zenit St. Petersborg for at blive italiensk landstræner.

Roberto Mancini kan meget vel blive den næste fodboldlandstræner for Italien.

Mandag var han til samtale med ledelsen i Det Italienske Fodboldforbund (FIGC), og parterne har aftalt, at de skal mødes igen.

Det fortæller Roberto Fabbricini, der er midlertidig leder for FIGC, til nyhedsbureauet Ansa ifølge AP.

Ifølge Fabbricini er Mancini "åben for at forlade sit job hos Zenit St. Petersborg for at blive ny landstræner."

Den midlertidige fodboldleder understreger dog, at det endnu ikke er afgjort, om Mancini tilbydes jobbet, og om han i givet fald vil takke ja.

Parterne har dog aftalt, at de mødes igen 13. maj, når den russiske sæson er slut.

FIGC forventer at kunne præsentere en ny landstræner 20. maj.

Det er ikke overraskende, at Mancini er i spil til jobbet. Allerede i februar var der dialog mellem Mancini og ledelsen i fodboldforbundet. Måneden inden havde Mancini udtrykt sin drøm om at føre Italien til VM-guld.

Tidligere har den 53-årige træner stået i spidsen for Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City og Galatasaray, inden han blev ansat i Zenit sidste sommer.

Indtil en ny landstræner er på plads, fortsætter U21-landstræner Luigi Di Biagio som midlertidig A-landstræner.

Tjansen som landstræner for det stolte fodboldland har været ledig, siden holdet i efteråret kiksede kvalifikationen til VM i Rusland, da Sverige viste sig stærkest i to playoffkampe.

Choknederlaget medførte en fyring af landstræner Gian Piero Ventura.