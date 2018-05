Replik: Jette Rosenkvist skriver i sit debatindlæg i landets lokalaviser, at det er sund fornuft at undgå mælk. Hun fortsætter dernæst med at opremse en række påstande om mælk og en lang liste af forfærdelige sygdomme. Påstande, som lyder ganske frygtelige, hvis man ukritisk tager dem for gode varer. Men er dét nu sund fornuft - fuldstændigt ukritisk at tage udsagn som disse for gode varer?

Der findes rigtigt mange videnskabelige studier derude, og desværre er langt fra alle baseret på et ordentligt metodisk fundament. Derfor kan man også efterhånden finde studier, der siger hvad som helst. Og det er da klart, at det kan forvirre, når forskerne modsiger hinanden. Kigger man på den samlede evidens - og på de store metaanalyser, som medtager flere studier inden for ét område - ja, så er konklusionen altså klar: Der er ikke farligt at drikke mælk! I det hele taget skal man passe på med at kategorisere enkelte fødevarer som sunde eller usunde. Det handler om mængder, kontekst og behovet hos det enkelte individ.

Desværre skaber denne konklusion ikke nær så interessante overskrifter som enkeltstående studier, der fx fortæller dig, at du kan dø af at drikke mælk, eller få kræft af at spise havregryn. Medierne præsenterer sjældent det samlede videnskabelige vidensgrundlag - og man kan bestemt ikke forvente, at folk selv opsøger det. Der er trods alt også arbejde, familie, fritid, hus og have, som skal passes.

I stedet håber jeg, at folk netop vil bruge den sunde fornuft, når de hører skarpt vinklede overskrifter og udsagn, som lover død og ødelæggelse - eller omvendt: frelse og evigt liv - ved indtaget af enkelte fødevarer. For så sort/hvid er verden nu engang ikke.