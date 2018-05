Så grønne er de heller ikke: El-biler kører også rundt med ulemper i tanken

Replik: I avisen Danmark søndag 29. april 2018 skriver socialdemokraterne Jens Joel og Jesper Petersen om hvilke tiltag, partiet vil gribe til for at sikre danskernes mobilitet i fremtiden.I indlægget hører vi om fordelene ved "grønne biler", og at blandt de vigtigste tiltag for at fremme anvendelsen af "grønne biler" er en udskydelse af "indfasningen af registreringsafgift på elbiler", og at "sætte turbo på udbredelsen af nye effektive ladestandere". Vi må altså forstå, at en betydelig del af de 500.000 grønne biler, der ifølge Socialdemokratiet skal være i Danmark i 2030, skal være elbiler.Der er i det hele taget en tendens til at se elbilerne som en løsning og lukke øjnene for de mange problemer, elbilerne også medfører. Jeg vil her nævne nogle af problemerne:



Elbilerne er ikke så miljøvenlige, som det umiddelbart ser ud til. Det koster meget energi at producere batterierne og den teknologi, der i øvrigt indgår. Ifølge Frauenhofer instituttet i Stuttgart skal en elbil køre 60.000 km, inden den kører mere miljøvenligt end en benzinbil, og først efter 125.000 km slår den en dieselbil. Hvis man indregner omkostningerne til recycling, bliver tallene ifølge ADAC (Tysklands FDM) henholdsvis 80.000 og 250.000. Lithium-Ion batterierne består for en stor del af sjældne og giftige metaller, som udvindes i tredieverdenslande under frygtelige arbejdsmiljøbetingelser. F.eks. Cobolt fra Congo, hvor børnearbejdere også deltager under de uværdige arbejdsforhold. Sikkerheden er på flere måder problematisk. Ved påkørsler kan batteriernes indkapsling knække, hvorved giftige stoffer kan slippe ud. Også ved brand frigøres giftige stoffer, beretter Berufsfeuerwerk Augsburg. Da en Tesla i oktober 2017 forulykkede ved Landeck i Østrig, arbejdede 35 brandfolk med gasmasker i to timer, inden branden var bekæmpet. Kemikalierne gør også, at der er genantændingsfare i mere end et døgn efter, at en brand er slukket. Unfallkommando München gør opmærksom på, at i bilerne er der højspændingsledninger, som redningsfolkene ikke nødvendigvis ved hvor er, og som ved fejlfunktion kan udgøre en fare både for eventuelle indespærrede passagerer og for redningsfolkene. Miljøproblemerne er meget store og kun løst eksperimentelt. Bilbatterier er meget større end mobiltelefonbatterier og kræver derfor storskalaløsninger, som ikke findes i dag. Problemerne kan i skala og uløsthed sammenlignes med problemerne med atomaffald.

Når man således kun ser elbilerne som løsning og ikke som problem, er der tale om en uansvarlig sorgløshed, der tåler sammenligning med 1800-tallets ubekymrede udbredelse af kulfyret dampkraft. For alle nye teknologier gælder, at det er let at se fordelene - ulemperne bliver først tydelige efter en storskala-anvendelse af teknologierne.