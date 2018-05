Håndbold: Det er ikke håndbold, Kibera-bydelen i Nairobi er mest kendt for. Stedet i den kenyanske hovedstad bliver derimod betragtet som det største slumområde i Afrika. Men om få dage bliver der gjort plads til leg, håndbold og andre boldspil i den trængte omegn.

På søndag tager 11 repræsentanter fra Skolerne i Oure således afsted til Kenya for at undervise lokale børn og unge. Turen udspringer af Oure-skolernes kenyanske samarbejde med blandt andre håndboldforbundet i det afrikanske land.