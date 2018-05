Alexander Kristoff vandt World Tour-løbet i Frankfurt for fjerde gang i træk, og det er rekord.

Nordmanden Alexander Kristoff (UAE) må efterhånden betegnes som en ekspert i World Tour-løbet Eschborn-Frankfurt, der tidligere var kendt under navnet Rund um den Henninger Turm Frankfurt.

For fjerde gang i træk kom nordmanden tirsdag først over målstregen i endagsløbet, der delvist køres i ly af skyskraberne i Frankfurts finansdistrikt. Ingen har tidligere vundet løbet fire gange i træk.

Kristoff vandt også løbet i 2014, 2016 og 2017. 2015-udgaven af løbet blev aflyst på grund af terrorfrygt.

Langt hen i tirsdagens løb så det dog svært ud for nordmanden, da en gruppe lykkeriddere havde sat feltet.

Der var under tre kilometer tilbage af løbet, da sprinterholdene endelig fik kontakt med de forreste.

Herefter blev tempoet øget yderligere, og til sidst sprintede tre mand om sejren.

Michael Matthews (Sunweb) og Oliver Naesen (AG2R) kunne dog ikke følge med Kristoff.

På trods af sin store styrke i det tyske løb var nordmanden en smule overrasket over, at han endnu en gang vandt.

- Jeg følte mig egentlig ikke stærk før de sidste omgange på rundstrækningen, men så fik jeg det bedre.

- I spurten var jeg lidt heldig med, at Fernando Gaviria kørte forkert i et sving, for så var der en konkurrent mindre, siger Kristoff ifølge Eurosport.

Det var tredje gang i år, at Kristoff vandt et cykelløb. I februar cyklede han sig til en enkelt etapesejr i Tour of Oman og en enkelt i Abu Dhabi Tour.

Casper Pedersen (Aqua Blue Sport) blev bedste dansker i Frankfurt. Han sluttede som nummer 19, da han kom i mål fem sekunder efter Kristoff.