Ervhervsfremme

Socialdemokraterne stiller sig kritisk an, når regeringen onsdag indleder forhandlinger om et nyt erhvervsfremme-system. De deler opfattelsen hos jyske og fynske V-borgmestre og hos Landdistriksrådet, der mener, planerne er for centralistiske.

Politiske forhandlinger: Regeringen og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) må regne modstand, når de politiske forhandlinger om fremtidens erhvervsfremme-indsats indledes på Christiansborg onsdag.

I det udspil, forhandlingerne tager afsæt i, lægges der op til en stærk forenkling og centralisering at det arbejde, der hidtil er foregået i flere lokale og og regionale fora. Den omlægning er Socialdemokratiet således ikke indstillet på at sluge råt for usødet.

Det foreslår regeringens udvalg Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har udarbejdet en plan for, hvordan rådgivningen af små og store virksomheder skal være:1. Kommunerne skal holde sig til at behandle byggesager og andre administrative sager, mens rådgivning af små og større virksomheder overgår til fem specialiserede enheder - fem centralt placerede erhvervshuse.



2. En overordnet bestyrelse - Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse - lægger den samlede strategi for erhvervsfremme. Bestyrelsen står over de fem erhvervshuse. Hver af de fem erhvervshuse får en bestyrelse med fire repræsentanter fra virksomheder, tre kommunale repræsentanter og et medlem fra en videninstitution.



3. Udvalget vil give danske virksomheder en digital indgang med bred adgang til vejledning af høj kvalitet. Her skal virksomhederne have adgang til erhvervsfremmesystemet på alle tidspunkter af døgnet året rundt.



4. Desuden vil udvalget vil lukke en række offentligt finansierede klyngeorganisationer og nationale innovationsnetværk for at etablere 10-12 offentligt finansierede klyngeorganisationer fordelt over hele landet.

- Der er forskel på at starte som frisør i Vojens, være kreativ iværksætter i København eller at være en stor østjysk industrivirksomhed eller håndværksmester, der mangler kvalificeret arbejdskraft. Erhvervsfremmesystemet skal rumme det hele og være til gavn for erhvervslivet i hele Danmark. Det sikrer regeringens forslag om at centralisere erhvervsfremmeindsatsen ikke, siger partiets finansordfører Benny Engelbrecht til avisen Danmark.

“ Vi har prøvet at lave centralisering i den offentlige sektor ad nogle gange, blandt andet i form af kommunalreformen i sin tid. Og sporene skræmmer. Benny Engelbrecht, finansordfører for S

Den socialdemokratiske skepsis står ikke alene. Da regeringens "Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme" 6. april udsendte sit oplæg til de aktuelle forhandlinger, blev det mødt med stor kritik fra jyske og fynske V-borgmestre samt fra Landdistrikternes Fællesråd og regionsrådsformændene i bl. a. Hovedstaden og Region Syddanmark.

- Hvorfor skal den beslutningskompetence ikke blive hos regioner og kommuner, der har langt større viden om de lokale og regionale forhold, lød det fra, Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesudvalg.

Lignende reaktioner kom fra flere V-borgmestre, blandt andet Morten Andersen på Nordfyn og Jørn Pedersen i Kolding.

- Den indsats, som vi har i dag, den fungerer, og derfor skal Folketinget naturligvis passe på med at slå det i stykker, sagde Morten Andersen således til Fyens Stiftstidende, mens Jørn Pedersen i Berlingske fastslog, at udspillet "strider fuldstændig med målet om et Danmark i balance."