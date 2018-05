Fusion

Fagligt: Det er ikke nogen ønskeopgave at fyre folk. Og slet ikke for en fagforeningsboss. Men sådan er virkeligheden i LO og FTF. De har forpligtet sig til at skære 25 procent af lønomkostningerne, inden en fusion kan blive fuldbragt fra årsskiftet. Den proces er allerede i gang bekræfter i både LO og FTF:

- Det bliver ikke nemt, men det er en bunden opgave, og den tager vi på os, siger LO's formand Lizette Risgaard, der bliver formand for den nye, store hovedorganisation.

Den kommende næstformand og nuværende FTF-formand, Bente Sorgenfrey, er også i fuld gang:

- Vi har haft stop for ansættelser siden sidste sommer, selv om vi ikke dengang vidste, om fusionen blev til noget. Det gør, at vi forholdsvis skånsomt kan tilpasse os til en ny virkelighed. Jeg tør ikke love, om vi slipper for at afskedige, men det bliver ikke ret meget, siger hun.

Hverken FTF eller LO har endnu offentliggjort noget om planerne frem mod årsskiftet og fusionen. Hos LO forbereder man sig på afskedigelser:

- Vi har lagt planer for, hvordan det foregår så rigtigt som sådan noget nu kan gøres. Vi behandler naturligvis folk ordentligt, og det vil også komme til at ske her. Vi skal være færdige til 1. januar, så det er vi, siger Lizette Risgaard.

Ud over en personalereduktion på 25 procent skal den nye organisation spare 30 procent af de administrative udgifter.

LO har centralt godt 100 ansatte, mens FTF har 60. Den samlede reducerede stab skal bo sammen i LO's hovedkvarter, når fusionen træder i kraft i 2019.