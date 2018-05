Fusion

- Det er klart, at det koster noget, når vi har store ambitioner. Vi vil være Danmarks største og stærkeste faglige fællesskab, og det siger sig selv, at det koster noget. Jeg tror ikke på, at man kan spare sig til fremgang, siger hun.

Den store fusion Hovedorganisationerne LO og FTF fusionerer 1. januar 2019. LO organiserer typisk timelønnede og rummer blandt andet fagforeninger som 3F og Dansk Metal. Funktionærer hører typisk under FTF, og her finder man bland andet Danmarks Lærerforening og Dansk Sygeplejeråd. De to parter budgetterer med et årligt medlemstab på 20.000 frem mod 2026. Og med underskud på driften alle årene. Det er LO-forbundende, der taber medlemmer. Blandt andet fordi, der bliver mindre ufaglært arbejde, og uddannelsesniveaet bliver højere. Håbet er, at det kan give medlemstilgang på FTF-området. Den nye hovedorganisation har ikke fået et navn endnu, men den er vedtaget på en stor dobbelt-kongres i Odense.

Fagligt: 1. maj-festen er slut, og forude venter store udfordringer for fagbevægelsen. Fra årsskiftet fusionerer LO og FTF til én ny, stor og stærk hovedorganisation for halvanden million lønmodtagere. Men den nye konstruktion taber sig med 20.000 medlemmer om året og har udsigt til at have mistet 160.000 fuldt betalende medlemmer i 2026.

- Jeg håber og tror på, at mange flere vil være med i de faglige fællesskaber, når vi kigger fremad. Det kunne jo godt være, at vi ikke kommer til at se det tab af medlemmer, som der er budgetteret med. Det er et konservativt skøn, siger hun.

- Der er ikke lagt op til en nedsparing af formuen. Der er lagt op til, at vi fra LO-forbundenes side investerer i det her. Så er det klart, at det kommer til at hænge sammen. Det er en investering i fremtiden, siger hun.

Selv om der er store underskud på driften, ender det med at balancere, da LO's formue kaster store finansielle indtægter af sig. Og LO er ikke i gang med at sætte sin formue over styr, fastslår Lizette Risgaard:

FTF-formand og kommende næstformand, Bente Sorgenfrey, er også fortrøstningsfuld trods udsigten til en årrække med underskud og medlemstab:

- Nu bliver en del af LO's formue lagt ind som en underskudsgaranti, som jo holder hånden under. Og hvis vi så formår at revitalisere fagbevægelsen, som vi har gjort her under konflikten, så er der jo grundlag for at fastholde eller udvikle medlemstallet. Her under den truende konflikt i forbindelse med OK18 er der kommet rigtigt mange nye medlemmer til hos os, siger Bente Sorgenfrey.

En af grundene til, at det kniber med indtægterne i den ny hovedorganisation, er, at man har fastsat et kontingentet til 175 kroner om året for alle medlemmer. LO-forbundene betaler nu 190 kroner pr. medlem, så der bliver 15 kroner mindre pr. medlem til at drive hovedorganisation for. Det svarer til 10,8 millioner kroner. FTF ville ikke gå med til at sætte kontingentet op for sine medlemmer:

- Vi har ikke villet op på LO's kontingent-niveau. Det har været vigtigt for vores medlemmer at kunne få en sammenlægning til den samme pris, som de betaler nu. Og også gerne bedre rent indholdsmæssigt, siger Bente Sorgenfrey.

Den nye hovedorganisation har ikke noget navn endnu, men LO og FTF fusionerer 1. januar 2019, og bliver paraply for cirka halvanden millioner lønmodtagere.