1. maj blev den internationale kampdag markeret i Kongens Have i Odense. For få dage siden faldt den sidste forligsaftale på plads i OK18, og til dagens arrangement blev den danske model tiljublet, lærersituationen begrædt og en smule ballade efterlyst.

- Ved at følge den danske model, har man fundet en løsning.

En klapsalve fra tilhørerne, der er rykket sammen under regnbuefarvede paraplyer og partifarvede regnslag, bliver sendt op mod Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), på talerstolen i Kongens Have, hvor den internationale kampdag markeres.

Bormesteren fortsætter:

- Selv om fronterne har stejlet og stået meget langt fra hinanden, så må jeg bare konstatere, at den danske model ikke er død.

Endnu en klapsalve sendes afsted, og så bliver snakken om OK18 parkeret for en stund. For ifølge borgmesteren sejrede den danske model, da den sidste forligsaftale faldt på plads lørdag aften.

Anderledes skeptisk forholder nogle af dagens fremmødte sig dog.

For Peter Jürgensen, der er lærer på VUC i Nyborg, er en sejr nemlig ikke i hus endnu.

For selv om den varslede storkonflikt blev afblæst med det sidste forhandlerhåndtryk lørdag aften, er det stadig den omdiskuterede Lov 409 om lærernes arbejdstid, der fylder i tankerne hos Peter Jürgensen.

Det lykkedes nemlig ikke de kommunale lønmodtageres chefforhandler, Anders Bondo Christensen, at få en ny arbejdstidsaftale for lærerne på plads i denne omgang, og parterne blev i stedet enige om, at en ny aftale skal landes inden 2021. Samtidig skal der nedsættes en kommission, der skal se på lærernes arbejdstid. Og det er Peter Jürgensen træt af.

- Jeg tænker, om ikke styrkeforholdet havde været til, at vi burde have fået en aftale foruden en kommission. Det havde jeg håbet på og set frem til. Nu kan man blive usikker på, hvad styrkeforholdet egentlig er, og om det betyder, at det alligevel bliver en syltekrukke, siger han.

Nu skal forligsaftalerne til urafstemning hos fagforbundene, og for Peter Jürgensen nager tvivlen om, hvorvidt et ja eller et nej er det rigtige at stemme.

- Nogen har brugt udtrykket om fugle på taget. For der er jo ikke noget konkret endnu. Jeg er derfor meget i tvivl, om jeg vil stemme ja, siger han.