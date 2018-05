Dansk Flygtningehjælp matcher netværkspersoner- og familier med flygtninge, der har fået opholdstilladelse. Det kan være enlige eller familier, der ønsker hjælp til sprog, lektier, indsigt i dansk kultur, socialt samvær eller lignende. Typisk mødes man et par gange om måneden, men relationen bygger på de enkeltes behov og interesser, så man aftaler selv, hvad man laver sammen og hvor ofte. Samtidig får frivillige adgang til gratis råd og vejledning samt kurser.Lige nu har både enlige og familier i blandt andet Nyborg, Ullerslev og Aunslev brug for en netværksperson. Hvis man ønsker at blive frivillig kan man melde sig på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside eller sende en mail til frivillig@drc.dk Kilde: www.flygtning.dk

Men Dansk Flygtningehjælp har svært ved at finde netværkspersoner. Lige nu står mindst 10 flygtninge i Nyborg Kommune på venteliste. Det fortæller Lotte Nielsen, der er med til at matche netværksfamilier.

Nyborg: Det er vanskeligt at komme til et nyt land, hvor man skal få en hverdag til at fungere med et nyt sprog og en ny kultur. Derfor kan det være en stor hjælp for flygtninge at have en netværksperson- eller familie til at hjælpe med alt fra sprog og lektier til bare at drikke en kop kaffe sammen.

Hun er overbevist om, at den største årsag til, at der ikke er nok frivillige, er mangel på tid og overskud. Men det er der råd for.

- Når vi matcher folk, fortæller flygtningene, hvad de har brug for, og netværksfamilien siger, hvad de kan bidrage med. Der skal man simpelt hen bare sige helt ærligt, hvor meget man kan overskue, siger hun.

Dansk Flygtningehjælp har gode erfaringer med at matche netværkspersoner med flygtninge. Relationerne betyder, at mange flygtninge hurtigere og lettere lærer sproget og kulturen at kende. De får hjælp og motivation til at tage uddannelser, finde job og deltage i deres lokalsamfund. Desuden ender mange med at knytte venskaber.

- Det betyder noget for den familie, man har. Det betyder noget for en selv, og så betyder det noget for samfundet. Det er tre gange "win", mener Lotte Nielsen.