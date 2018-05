For fire år siden besluttede Kirsten Thilsing-Hansen sig for at hjælpe Khaleda Hasan og hendes familie, der er flygtet fra Syrien, med alt fra sprog til socialt fællesskab. Nu er rollerne byttet om, og de er næsten smeltet sammen til én familie.

- Jeg fandt jo hurtigt ud af, at det i Khaledas kultur er høfligt at komme senere end aftalt, siger hun og fortæller med et glimt i øjet om de første par gange, hvor hun ventede længe på Khaleda Hasan.

Khaleda Hasan smiler og går hen for at hilse på Kirsten Thilsing-Hansen, der er hendes netværksperson. Det har hun og hendes familie været, siden Khaleda Hasan og hendes familie flygtede fra Syrien til Danmark for lidt over fire år siden. I starten hjalp Kirsten Thilsing-Hansen med sprog og andre praktiske ting, men i dag er den kurdiske familie faldet godt til, og deres forhold har i stedet udviklet sig til et meget tæt venskab.

Begge kvinder er meget taknemmelige for, at de mødte hinanden.

- Jeg har fået en meget stor kærlighed fra Kirsten. Hun har plantet et frø af kærlighed i mit hjerte. Det er vokset til, at jeg er glad for Danmark, og jeg kan lide danskerne, fortæller Khaleda Hasan, der for to år siden flyttede fra en lejlighed i Nyborg til et hus i Tårup - ikke langt fra Kirsten Thilsing-Hansen og hendes families gård.

Der bor Khaleda nu med sin mand Ahmed og sine fire børn: Hawass, JenBhar, Abdullah og Dilawav. Desuden vil hun efterhånden også beskrive sin netværksfamilie i Tårup som en del af sin rigtige familie.

- Familie betyder meget for os, og her i Danmark har jeg ikke nogen mor, far eller venner fra Syrien. Derfor betyder det meget for mig at have Kirsten. Hun lytter til mig, og det er vigtigere end at få hjælp til lektier, siger hun.

Selvom Khaleda er blevet stærk til dansk og er godt i gang med sin HF i Nyborg, slutter de to familiers relation ikke.

- Man kan jo ikke bare holde op. Det er for resten af livet, siger Kirsten Thilsing-Hansen og fortsætter:

- De har ikke brug for hjælp mere. Nu er det dem, der hjælper os. De kommer og maler og inviterer os ned at spise. Det er virkelig givende begge veje.