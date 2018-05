Konfrontation

Tirsdag slog Højesteret fast, at Fyns Almennyttige Boligselskab har ret til at smide en familie ud af en af boligselskabets lejligheder, efter sønnen i juni 2015 var med til at angribe politiet i Vollsmose. Ifølge direktør for FAB, Jacob Michaelsen, er der to sager mere på vej.

Hvad synes FAB om Højesterets afgørelse?

- Vi er glade og tilfredse med dommen. Det er vi, fordi vi går op i, at det skal være trygt og sikkert at bo i vores boligområder. Dommen stadfæster vores ret til at beskytte de mange, som ønsker at bo og leve i tryghed, og omvendt ikke beskytter dem, som gør det utrygt for de mange.

Er tryghed grunden til at FAB ønsker at smide familien ud af lejligheden?

- Vi ønsker egentlig ikke at smide folk ud af vores lejemål. Vi vil egentlig bare gerne have, at de bor der godt, at de har det godt og trives. Men omvendt må vi også sige, at når der er meget voldsomme episoder som denne brandbombesag jo er, så mener jeg, at vi både har en pligt og en ret til - på vegne af alle de andre beboere - at forfølge denne sag med de få midler vi har i den lov, som vi er reguleret af, til at ophæve lejemålet. Og det har vi gjort i denne sag. Vi har ophævet lejemålet og sagt: "Det går ikke. I må finde et andet sted at bo".

I praksis betyder udsmidningen af denne ene familie vel ikke at der kommer mere ro på i Vollsmose? Er det også for at sende et signal?

- Det er det også. Det er klart, at det her er et område, hvor der ikke er ret meget domspraksis, og derfor er dommen også vigtig, fordi den sætter nogle retningslinjer for, hvordan man kan forvente, at folk kan og skal opføre sig i et boligområde som Vollsmose lige så vel som i andre boligområder. Det handler om, hvordan man bor godt og bor sammen. Det er det, dommen også kan bruges til.

- I den konkrete sag er den pågældende unge mand for længst flyttet ud af boligområdet, så du har ret i, at det også er principielt. Jeg mener, at det også er vores opgave at tage disse sager og få principielle afgørelser på dem, så der er en retssikkerhed og forudsigelighed i forhold til hvordan man opfører sig og bor i et område som Vollsmose.

Nu sagde du også selv, at sønnen ikke længere bor hjemme - er så det fair at det går ud over moderen og hendes tre øvrige børn?

- Det er Højesteret i dag nået frem til, at det er. Det er klart, at man godt kan have nogle betragtninger omkring, om det er fair. På det personlige niveau kan jeg godt se, at det kan virke unfair, at det, som lillebror laver, skal gå ud over de andre. Her har man vurderet, og det er vi meget enige i, at det er hensynet til alle de andre beboere, som vejer tungest.

Det er i Højesteret bestemt, at familien har indtil 30. juni til at pakke sammen og flytte ud. Synes du, at to måneder er nok til at finde et andet hjem?

- Jeg synes, at to måneder er et rimeligt varsel til at finde et nyt sted at bo.

Moderen til sønnen har fortalt, at hun på tidspunktet for ophævelsen af lejemålet (januar 2016) var eneforsørger med fire hjemmeboende børn, herunder sønnen på 17 år, og at hun har dårligt helbred, som medfører, at hun vil have svært ved at klare en flytning. Vil I hjælpe familien videre?

- Det er op til familien selv at klare det, og så må de have deres advokat til at hjælpe.

Hvad betyder dommen for familiens fremtid hos FAB. Har de nu diskvalificeret sig til senere at få en bolig hos FAB?

- Det er et godt spørgsmål, for det er et nyt område, vi bevæger os ind på, og derfor har vi endnu ikke så mange retningslinjer omkring det. Vi har overhovedet ikke et ønske om at udelukke familien på livstid. I dialog med vores advokat skal vi finde en passende periode, hvor man ikke kan søge bolig i FAB, hvorefter man godt kan igen. Vi har jo ikke et ønske om at straffe en hel familie.

Men er det ikke det, der sker her - familien bliver straffet for sønnens kriminalitet?

- Det er det, fordi man i dommen har vurderet, at hensynet til de flere må veje tungere end hensynet til individet.

Betyder denne afgørelse i Højesteret, at FAB har planer om at smide andre lejere ud af boligselskabets boliger?

- Jeg vil slå fast, at vi ikke har et ønske om at smide nogen ud. Men vi har to øvrige sager, der også er stenkaster- eller brandbombesager, som også afventer behandling. Det er klart, at denne Højesteretsdom nok bliver retningsgivende for, hvad der skal ske med lejerne i disse sager. Men vi har altså ikke en masse sager liggende på lageret, hvor vi skal have sagt folk op på kryds og tværs - det her er en meget konkret situation, og jeg håber, at vi aldrig kommer til at stå i den igen.