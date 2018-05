Slotsprojekt: Det gamle hus kommer igen til ære

Debat

Læserdebat: Når man i dag færdes i Nyborg, går over torvet og ser op på det, vi i daglig tale kalder Nyborg Slot, kan vi ikke undgå at se, at der er noget stort i gang på og ved den gamle kongefløj. Bygningen er iklædt skinnende stilladser, og der er stor aktivitet af håndværkere. Den gamle bygning skal have en yderst tiltrængt restaurering både udvendigt (nyt tag) og indvendigt, hvor bærende bjælker udskiftes, gulve hæves og oprettes for at skaffe tilgængelighed for alle.

“ Det er en transformation af Nyborg Slot fra at være et lidt upåagtet historisk monument med en stor fortælling til at blive et levende historisk monument, hvor fortællingen kan opleves i dynamiske og udfordrende omgivelser.

Nyborg by og slot har i middelalderen været rigets centrum. Det var herfra, riget blev styret ved Danehofferne, og byen var reformationshovedstaden under kong Christian 3. Det er denne storhed, staten som ejer af slottet og slotsholmen sammen med Nyborg Kommune, Realdania og A.P. Møller Fonden ønsker at genoplive ved at restaurere kongefløjen, bygge en ny nordfløj, der skal rumme besøgs- og formidlingsmæssige faciliteter, "genopføre en ringmur", således der kan skabes et borgrum, samt sidst, men ikke mindst at forhøje vagttårnet til 22 meter.

Det, der sker og vil ske de næste år på slotsholmen, er en transformation af Nyborg Slot fra at være et lidt upåagtet historisk monument med en stor fortælling til at blive et levende historisk monument, hvor fortællingen kan opleves i dynamiske og udfordrende omgivelser. Som en, der er født og opvokset i Nyborg, kan jeg kun med glæde iagttage, at der endelig sker noget med den gamle kongefløj. Med det projekt, der er vedtaget, kommer det gamle hus til ære og værdighed ved at blive centrum i et nybyggeri, der respekterer og inkluderer stedets historie.