Skolelederen og viceskolelederen på Strandmølleskolen i Assens slipper for tiltale i sagen, hvor de to tjekkede en række elevers søgehistorik for at finde frem til, om eleverne havde søgt efter porno.

Det oplyser Fyns Anklagere i et opslag på det sociale medie Twitter tirsdag eftermiddag.

Sagen stammer tilbage fra november 2015, hvor en gruppe drenge så porno på deres computere i skoletiden og på et tidspunkt fik sendt en video op på en storskærm i et fællesrum. Efterfølgende blev klassens drenge kaldt sammen af skolens ledelse, der ved den lejlighed tjekkede søgehistorikken uden at finde frem til noget.