1. maj

Det er et okay forlig, men selvfølgeligt ærgerligt, lærerne ikke fik gjort noget ved arbejdstiden Henning Langemark, lønmodtager, 1. maj-deltager

Fredericia: - Det er et okay forlig, men selvfølgeligt ærgerligt, lærerne ikke fik gjort noget ved arbejdstiden.

- Jeg synes, det er et udmærket forlig, og jeg stemmer ja. Næsten alle krav fra lønmodtagerne kom jo igennem. Okay, lærernes fik ikke deres aftale om en ny beregning af arbejdstiden, men jeg tror, at den kommission, der skal se på det, når frem til noget, man kan blive enige om.

- Jeg må også sige, at det efterhånden var svært for eksempelvis os socialpædagoger at gå i konflikt for lærerne, når man ser, hvad vi fik igennem, tilføjede Valther Mathiasen.

Så stemningen virkede lettet i baggården til Tøjhuset, hvor der var popmusik på blokvognen, øl og grillpølser. Trods tvivlsomt vejr hyggede folk sig til LO's arrangement. De sad i frakker, gule FOA-cykelveste eller røde LO-regnslag.

Dagens talere var Mai Villadsen, folketingskandidat for Enhedslisten, Karina Lorentzen Dehnhardt, folketingskandidat for SF, Jørn Henner, partiformand for Miljø- og Velfærdslisten i Fredericia, og byens borgmester, Jacob Bjerregaard (S).