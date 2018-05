Det er ofte ord mod ord, når dommere og domsmænd skal afgøre en sag i retten. Men da otte unge fra Vollsmose tilbage i 2015 satte sig på anklagebænken i en straffesag om angreb på politiet ved Bøgetorvet, var ord næsten overflødige. Både de unges og betjentenes, der ellers kunne beskrive sommeraftenen som en scene fra en krigszone. Langt værre end en af betjentene ellers havde oplevet som soldat i Afghanistan.

For med to timers videoovervågning kogt ned til 18 minutters afgørende videoovervågning var det muligt for alle os, der sad i retslokalet i byretten, på to storskærme at se, hvordan angrebet på betjentene i patruljevognene blev koordineret med nærmest militær præcision. Fra det første angreb på en enkelt patruljevogn, hvor en ung mand stående på en scooter nærmest fulgte patruljevognen ud af bydelen. Til angrebets anden bølge, hvor den selv samme scooterkører som spejder havde opsnappet, at en større politistyrke var på vej tilbage til Bøgeparken.

Da var de unge allerede travlt beskæftiget med at brække betonfliser op og slå dem ned i jorden, for at få dem brækket af i kastevenlige stykker. Andre havde travlt med at tappe benzin fra tanken på en scooter og ned i tomme flasker, hvor man med servietter i flaskehalsene havde lavet en molotovcocktail - en brandbombe, der potentielt kunne sætte ild til politibilerne. Forberedelser som både andre unge og ældre folk i området gik forbi uden på nogen måder at gribe ind eller reagere. Heller ikke da patruljevognene med de otte betjente ankom, og det begyndte at regne med betonstykker og brandbomber rundt omkring dem.

Mens der i byretten aldrig rigtig var tvivl om, hvem der gjorde hvad, og at de unge alle var lige gode om angrebet, uanset hvor meget eller hvad de kastede, så lykkedes det aldrig nogensinde at finde en egentlig forklaring på, hvorfor politiet skulle angribes den aften i juni 2015. Måske var det bare kedsomhed, måske var det et forsøg på at skubbe til den magtbalance, der gennem årene i perioder er blevet udfordret af utilpassede unge og i de senere år med banden Black Army i spidsen.

I 90'erne med større sammenstød til følge, hvor politiet de første gange hoppede i de kampklare uniformer og gjorde sig klar til at rydde hele områder med tåregas - til de senere års mere listige tilgang, hvor man nok har trukket sig - men siden er kommet tilbage og har anholdt gerningsmændene en efter en, når der er faldet ro over området igen.

Det var den taktik, de unge blev ramt af, og bedst som de troede, de havde vundet første omgang, endte de i retten med at tabe stort. Først ved alle sammen at blive dømt i straffesagen. Siden i boligsager som dén Højesteret tirsdag klokken 12 afsagde. En principiel dom der nu slår fast, at man godt kan ende med at blive smidt ud af sin lejlighed sammen med resten af familien, selv om man laver ballade i en anden del af et boligområde - som en familie fra Birkeparken nu må sande, fordi deres søn deltog i angrebet 500 meter hjemmefra.

Dermed blev magtbalancen skubbet lidt igen - til fordel for politiet og ikke mindst boligforeningerne, der hellere vil tage et hensyn til de 99,8 procent i området, der ikke laver ballade.