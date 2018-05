Den største fynske robot-virksomhed Universal Robots (UR) har skabt resultater, som der nikkes anerkendende til mange steder. Anerkendelsen kastede tirsdag en fornem pris af sig, da Universal Robots blev tildelt den prestigefyldte DenmarkBridge Award 2018.

DenmarkBridge Award Vinderen er udvalgt på baggrund af fire overordnede kriterier for DenmarkBridge Award:



Ambition. Vinderen har med en "moonshot"-mentalitet ændret måden, vi tænker eller handler på.



Innovation og teknologi. Vinderen har demonstreret en exceptionel evne til at bruge innovation, entreprenørskab og ny teknologi.



Kommercielt aftryk. Vinderen har sat et betydeligt kommercielt aftryk.



International netværkseffekt. Vinderen har i særlig grad vist at kunne forbinde mennesker og/eller organisationer mellem Danmark og USA.



Bag prisen står foreningen DenmarkBridge, som er stiftet af Danske Bank, LEGO, A.P. Møller-Mærsk, Novo Nordisk, DI og Vækstfonden. Kronprins Frederik er protektor. Foreningens formål er at styrke broen mellem dansk erhvervsliv og Silicon Valley i Californien.

Kronprins Frederik overrakte prisen til UR-stifter Esben Østergaard ved Vækstfondens årsmøde i Tivoli Congress Center i København.

DenmarkBridge Award er sat i verden for at hylde dem, der tør tænke større og anderledes. Netop de evner kendetegner Universal Robots og inspirerer andre til at tænke stort, blev det fremhævet.

- Her har vi historien om tre studiekammerater, der starter en virksomhed med et mål om at gøre robotteknologi tilgængelig for små og mellemstore virksomheder. I dag, godt 15 år senere, er Universal Robots verdensleder inden for cobots (robotter, der arbejder sammen med mennesker, red.), lød det fra Christian Motzfeldt, formand for DenmarkBridgre.

- Og så har de bidraget solidt til at skabe et robot-cluster i Odense med mere end 3000 arbejdspladser. Det er den vedholdenhed og ambition om at få det til at lykkedes, der gør Universal Robots til vinder af DenmarkBridge Award 2018, tilføjede han.