Konfrontation

Flere skolebestyrelsesmedlemmer undrer sig over, at du i en tid med stramme budgetter i folkeskolen vil prioritere millioner til en ny skole i centrum. Hvorfor vil du det?

- Fordi jeg ser det uafhængigt af den daglige skoledrift. Jeg vil fortsat kæmpe for flere driftsmidler til folkeskolerne og for flere penge til vedligehold, men jeg ser en ny centrumskole som noget af det, der skal fuldende Odenses transformation. Som et symbol på den by, vi gerne vil være.

Men hvordan vil du skille tingene ad, når pengene kommer fra samme kommunale budget?

- Mens vi bygger letbanen, har vi også stadig busser, der kører, for den almindelige drift skal fortsætte, mens vi udvikler byen. Og jeg har svært ved at forstå, at man politisk har ladet det komme dertil, at rigtig mange børn i centrum går på store privatskoler.

Hvorfor ikke investere i de folkeskoler, der i forvejen ligger i centrum, og gøre dem endnu bedre?

- Så tror jeg ikke, det kan lykkes at lave det fyrtårn, jeg synes vil fuldende transformationen, og som kan være en reel konkurrent til privatskolerne.

Mangler der overhovedet folkeskolepladser i centrum?

- Det kommer an på, hvordan man ser på de børn, der i dag ikke går i folkeskole. Hvis de skal det, mangler der måske pladser. Men jeg vil hellere skabe en efterspørgsel i stedet for at efterkomme en efterspørgsel. Vi skal ikke have en bymidte kun for studerende, midaldrende og folk med råd til privatskoler.

Er det ikke i økonomisk bedre tider, du skal arbejde for den slags skolebyggeri?

- Man skal altid have visioner. Både i gode og dårlige tider.

Skolebestyrelsesmedlemmerne er stødt over, at du taler om en ny folkeskole med en smuk og imponerende hovedindgang, når der er skoler med vinduer, der forlængst burde være skiftet, og de skal tigge om et nyt cykelstativ. Hvorfor er det en rimelig prioritering?

- Fordi det er to forskellige ting. Det ene handler om at drive byen, det andet om at drive skole. Og så rædselsfulde er vores folkeskoler altså heller ikke.

Hvorfor er det kun én skole, der skal være fyrtårn - hvorfor ikke Odenses folkeskoler som en helhed?

- Det skal de da også. Folkeskolen i Odense skal være super god, og det knokler jeg for hver dag. Men centrumskolen kan være den, der er med til at tiltrække den arbejdskraft, vi har brug for. Jeg kan sagtens forstå, nogle er bekymrede for, at noget går fra dem. Men det er ikke min intention. Og det er ok at drømme om en stor, flot og imponerende skole.