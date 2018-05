- Det støder os, at hun lægger æggene i én kurv. At det er én skole, der skal være fyrtårnet, og ikke alle byens folkeskoler. Vi synes, det bør være folkeskolen som en helhed, der er det attraktive i Odense.

- Vi har altså folkeskoler, der trænger til en kærlig hånd, og derfor støder det os, når hun taler om store, flotte indgangspartier. Vi andre skal tigge om et nyt cykelstativ, vi har vinduer, der burde være skiftet for flere år siden, og et indemiljø, der ikke er ret inspirerende. Det er svært at tænke smukke tanker i grimme omgivelser, konstaterer han:

Senest i et debatindlæg i Fyens Stiftstidende , hvor hun beskriver centrumskolen som et sted "med en smuk og imponerende hovedindgang" med internationalt udsyn, med fokus på iværksætteri og robotter og med plads til 1000 børn og et stort børnehus.

Derfor både undrer de sig og bliver stødt over, at børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) fortsat argumenterer for at bygge en helt ny folkeskole i centrum.

De kæmper stadig, byens skolebestyrelser, med at finde nok kroner til bøger, til vikarer og til at skifte de rådne vinduer.

- Hvorfor er det ikke o.k., at rådmanden - for også at trække børnefamilier til centrum og al nybyggeriet - vil sikre en ny folkeskole?

- Vi er ikke bare en flok sure forældre, og der skal selvfølgelig være de klasser og de skoler i centrum, der er brug for. Men mange af de børnefamilier, hun gerne vil trække til byen, de rykker ind i forstæderne. Så der er en måben over hendes mangel på forståelse for og prioritering af, hvad der er vigtigt. Der er så meget andet, hun hellere skulle tage fat på, og det her burde først komme, når vi efter de mange år med besparelser er tilbage på sporet, siger Mikael Kofod.

- Er I ikke det med de seneste par års skattestigninger og dermed flere penge til velfærd?

- Vi kan mærke det lidt, men vi har stadig ikke de midler, vi skal bruge. Det er et faktum. Vi mangler penge til vikardækning og til undervisningsmaterialer, klubtilbud er blevet lukket, og der er en halvhjertet it-satsning. Derfor har vi svært ved at forstå, at hun som den øverste politisk ansvarlige på området overvejer at bruge ressourcer på sådan et prestigeprojekt, forklarer han.

- Det er super, hun har de drømme for fremtiden, men der er altså også børn, der går i skole nu, og som ikke ligefrem har særlig positive oplevelser, men har været udsat for masser af besparelser.

Det er Susanne Crawley Larsens ambition, at en ny skole i centrum skal have plads til udskolingselever også fra andre skoler og børn fra skoler med pladsmangel, ligesom hun ser en ny skole som del af løsningen, hvis hun lykkes med at sprede elever fra Vollsmose ud i flere områder i byen.

Nogen pris er der endnu ikke på en ny centrumskole, men det handler om flere hundrede millioner kroner.