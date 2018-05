Varsling. Når sirenerne lyder

Af en eller anden grund har første onsdag i maj en tendens til at komme bag på mig. Sådan hov: Så var det nu, at sirenerne lød.

Jeg er opvokset på landet med en god portion fantasi og tillige vokset op, inden lovkravet om sikkerhedsseler på bagsædet blev indført.

Jeg faldt ofte i søvn, når vi kørte bil. Nogle gange fik jeg lov at sove videre, efter vi var nået frem og gik selv ind, når jeg vågnede.

En gang husker jeg særligt tydeligt: En første onsdag i maj, hvor jeg blev vækket af sirenerne. Trods det, at jeg var et kendt sted, blev jeg så bange og så ked af det, og jeg fik overbevist mig selv om, at nu var der krig i Danmark, og jeg var helt alene. Det tog lang tid at falde til ro, selvom jeg var sammen med min familie og min indbildte fare var ovre.

Jeg er pædagog og arbejder på en skole, og jeg synes, det er vigtigt at børn forberedes på denne dag. Vi bør på forkant få fortalt børnene om, hvad der sker klokken 12 den første onsdag i maj. Børn er forskellige, og sirenen kan på nogle børn virke voldsomt, uanset om de har hørt den før eller ej.

Når sirener lyder den første onsdag i maj er det for at afprøve systemet, men også for at befolkningen lærer sirenevarslingssignalerne at kende. Derfor vigtigheden i, at vi voksne, forældre som fagpersoner, får orienteret børn om hvorfor sirenerne hyler, og hvad den rette procedure er, selvfølgelig med udgangspunkt i børnene.

Vi øver også brandøvelser igen og igen med håbet om, at vi aldrig kommer til at opleve det rigtigt.