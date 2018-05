Fagforeninger. Fjern den løftede pegefinger, Venstre

Af: Frank Lundgren, Grønløkkevej 16, Odense C - formand for PMF Fyn

Venstre stiller onsdag et forslag i byrådssalen under overskriften "Alle medarbejdere skal respekteres og behandles med ligeværd".

Det er et forslag, som alle vel er enige i. Venstre motiverer forslaget med bl.a. at skrive "... Imidlertid har Odense Kommune, både i optakten til konflikten i forbindelse med OK18 og helt generelt, oplevet, at medarbejdere, der ikke organiserer sig under de traditionelle fagforeninger og a-kasser, bliver behandlet skidt og underlagt social kontrol."

Først, hvis Venstre har viden om den slags sager, så har de forhåbentligt rejst sagerne overfor de relevante embedsmænd og ikke bare ladet stå til for senere at kunne slå politisk plat på sagen?

Dernæst, Venstre har vel også en pointe - det er i hvert fald min og PMF Fyns klare holdning, at man skal behandle hinanden ordentligt.

Og måske Venstre sammen med "de gule" fagforretninger kunne gå forrest i den sag - ikke med endnu en løftet pegefinger over for medlemmerne af de rigtige fagforeninger, men med en opsang til kunderne hos "de gule".

For når "de gules" kunder har benyttet deres frie valg til ikke at være medlem af den overenskomstbærende fagforening, så har det valg ligesom alle andre valg konsekvenser. Konsekvenserne her er ikke bare, at man ikke vil stå sammen med sine kollegaer, betale til en strejkekasse, betale for at der er fagforeninger, der arbejder hver dag for at forbedre ens løn og arbejdsvilkår, hvilket jo alt sammen er slemt nok.

Men det er værre endnu, for når man vælger fagforeningerne fra, vælger man også at svække sine kollegers sammenhold, udhule den strejkekasse kollegaerne skal bruge, hvis de ikke bare skal bukke og skrabe for arbejdsgivernes krav - samtidigt med at man nyder godt af de goder, kollegaernes fællesskab forhandler hjem.

Så Venstre, sig til "de gule" fagforretninger, at de skal fortælle deres kunder, at de skal melde sig ind i en rigtig fagforening, at deres sælgere skal lade være med at lokke de ellers gode kollegaer ude på arbejdspladserne til at vende sig mod deres egne kolleger.

Det ville være det helt rigtige at gøre, men i stedet vælger Venstre at gå med "de gule" og pege på andre og sige: Ja, ja, det kan godt være, at vores kunder modarbejder jeres medlemmer, men "I" skal tie stille og opføre jer ordentligt.