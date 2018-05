Uværdig ballade i Ældrerådet

Ballade i demokratiske forsamlinger kan være underholdende for den neutrale omverden, men konstruktive er sådanne tvister sjældent. Derfor er splittelsen i det nyvalgte ældreråd i Odense Kommune ærgerlig, slet og ret. Den er ikke til gavn for nogen, og den øger ikke respekten for Ældrerådets arbejde, tværtimod.

Som udgangspunkt må man respektere mennesker, der stiller op og lader sig vælge til en demokratisk forsamling, som - sagt lige ud - ikke bestemmer noget. Som kun kan opnå resultater i kraft af forslag og gode argumenter, de ikke engang kan være sikre på vil bide på de folk, der sidder på magten og pengekassen. Der skal en god portion gå-på-mod, stædighed og ildsjæle-mentalitet til, for skuffelser og følelsen af at løbe panden imod en mur er umuligt at undgå ind imellem. Der er altid flere borgerønsker, end politikerne har penge til.

“ Var det gymnasieelever, ville man sige: Se nu at blive voksne.

Et eller andet sted kan man vel også finde lidt positivt i, at mennesker i pensionistalderen går så meget op i deres frivillige og selvvalgte metier, at mekanismerne er nøjagtig de samme, som når lidt yngre årgange støder sammen i i partier, råd, bevægelser eller bestyrelser. Alle steder finder man magtkampe, enten skabt af reel uenighed, bitterhed over en tabt afstemning eller dårlig personlig kemi. Og at man slås for sig selv og sin sag vidner i hvert fald om engagement og dynamik.

Alligevel må man kraftigt opfordre medlemmerne af det odenseanske ældreråd til at besinde sig. Af en række gode grunde.

For det første af respekt for de mennesker, der har stemt dem ind, nemlig ældre mennesker i Odense Kommune. De kan med rette forvente, at Ældrerådet bruger kræfterne på det, rådet er valgt til, hvilket først og fremmest er sagligt og kvalificeret lobbyarbejde over for byrådet.

For det andet synes uenigheden ikke at stikke dybere, end den bør kunne afklares omkring et mødebord. Der er vist kun tale om en tvist om fordeling af opgaverne. Hvad der ligger derudover, forekommer at være personfnidder.

For det tredje kan man hævde, at Ældrerådet i storkommunen Odense har et ansvar for ældrerådenes generelle anseelse. Der skal ikke så meget til, før der bliver trukket overbærende på skuldrene af en forsamling uden regulær magt, og 15 ældre mennesker, der bruger deres mandat og tid på at skændes om vedtægter og om, hvornår formanden må udtale sig til pressen, kan let blive et grineobjekt i offentligheden.

Endelig, for det fjerde, vil kævleriet føre til, at Ældrerådet taber troværdighed hos politikerne. Den påstand er der belæg for. Politiske partier i intern strid taber altid vælgere.

Ældrerådet i Odense skal tilbage på sporet og koncentrere sig om de opgaver, det er valgt til at håndtere. Hvis det var en forsamling af gymnasieelever, ville man sige: Se nu at blive voksne.