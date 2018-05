Den amerikanske kapitalfond Orkila Capital har købt 40 procent af firmaet Down the Drain Holding, der arrangerer festivalerne Tinderbox, Northside og Haven. Direktør og festivalarrangør Brian Nielsen glæder sig over de nye amerikanske venner, som kan sikre fundamentet og hjælpe med at indfri internationale ambitioner.

Firmaet Down the Drain Holding, som står bag Tinderbox i Odense, Northside i Aarhus og Haven i København har solgt 40 procent af firmaets aktier til den amerikanske kapitalfond Orkila Capital. Planen er både at sikre de danske festivaler og rette blikket mod udlandet, hvor firmaets festivalekspertise kan åbne nye forretningsmuligheder.

- Orkila Capital har været involveret i Haven Festival i København fra første færd, og på den baggrund henvendte de sig i forhold til yderligere samarbejde. Vi har haft kontakt cirka et års tid, og nu har de købt 40 procent af Down the Down Holding, siger direktør Brian Nielsen, som oplyser, at de 40 procent udgør et "betragteligt millionbeløb".

Han fortæller, at én af de væsentligste ændringer for firmaet er, tyske FKP Scorpio er blevet købt ud, så Down the Down Holding er ude af den europæiske "magtkamp" mellem Live Nation og FKP Scorpio.

- Vi er blevet uafhængige og kan handle med hvem, vi ønsker. Det synes vi er vigtigt for vores fremadrettede drift af forretningen, siger Brian Nielsen.

Han tror ikke, der er forskel på tysk og amerikansk mentalitet i forhold til at drive festivalvirksomhed. Men der er vital forskel på at være arrangør og kapitalfond.

- Vores tidligere tyske partner var arrangør, som vi er, og vores nye amerikanske venner er en kapitalfond, som lever af at analysere og forbedre de forretninger, de investerer i. Orkila-folkene har stået bag blandt andet Ironmans verdensomspændende succes og festivalerne Boston Calling med Aaron Dessner fra The National samt Eaux Claires med Bon Iver. De bibringer på mange områder erfaring og netværk, der kan forstærke vores forretning, siger Brian Nielsen.

Han lægger ikke skjul på, at Down the Down Holding har ambitioner om at udvide forretningen uden for Danmarks grænser.

- Alle, som driver forretning, forsøger kontinuerligt at forbedre deres forretning, oftest via ekspansion. Vi har efterhånden en ret stor erfaring i at udvikle og drive festivaler, vi har en know how, som andre aktører i markedet efterlyser. Derfor kan det sagtens tænkes, at vi i fremtiden deltager i udvikling af festivaler uden for Danmarks grænser, siger Brian Nielsen.