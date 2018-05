Kerteminde: Filmen The Journey har premiere i Kerteminde Kino torsdag 3. maj og spiller frem til 15. maj.

Filmen er den sande fortælling om et ekstraordinært møde mellem to uforsonlige fjender på hver sin side af konflikten i Nordirland - politikeren og præsten fra Democratic Unionist Party Ian Paisley og Sinn Fein-politikeren Martin McGuinness.

Paisley og McGuinness bliver afbrudt under en fredsforhandling på grund af et uvejr og tvunget til at eskortere hinanden på en kort køretur gennem landet. Alle håber, at denne tur vil få de to til at nærme sig hinanden og således for evigt ændre historiens gang.

/EXP