Bogense: Den smalle skare af nordfynboer, der tirsdag mødte op foran rådhuset i Bogense for at deltage i 1. maj-optoget, var lige så grå i toppen, som de var røde i tøjet.

Kun en enkelt fanebærer kunne med rette siges at repræsentere ungdommen: Anders Funch Engelstad, der er byrådsmedlem for SF.

- De kunne alle sammen være mine forældre eller bedsteforældre, sagde han, da optoget gennem byen var slut og fanerne placeret ved festpladsen på torvet.

Ifølge ham skal 1. maj ikke kun være en dag for de ældre, for de unge med et arbejdsliv foran sig har stadig noget at kæmpe for. Det gav han også udtryk for, da han senere på dagen skulle holde sin første 1. maj-tale.

- Jeg kan godt mærke, at jeg ikke er 18-år længere, sagde han foran forsamlingen med henvisning til, at han også selv har mange års arbejde foran sig. Den replik fik de ældre til både at grine og klappe.