Indsamlingen til kvinden, som mistede begge sine børn ved dobbeltdrabet i Kirkeby tirsdag 3. april, slutter natten til 2. maj. Inden længe vil hun modtage små 94.000 kroner.

Kirkeby: 93.786 kroner. Så meget står der på saldoen, da vi kontakter Sabine Haahr Henriksen lige over middag tirsdag. Hun er en af den håndfuld borgere i Kirkeby, der har samlet ind til kvinden, hvis børn, Kirstine på seks og Thore på otte år, blev myrdet af deres far, Søren Højby Simonsen, 3. marts. Hvorefter han tog sit eget liv. “ Hun er selvstændig bogholder og skal selv ud at hente sine kunder, og bare at komme i gang med det og finde meningen med livet bliver en rejse i sig selv. Så pengene gør, at hun har en ting mindre at spekulere på. Sabine Haahr Henriksen, blandt initiativtagerne til indsamlingen. Kort efter blev der taget initiativ til indsamlingen, og Sabine Haahr Henriksen er overrasket over, at så mange har valgt at bidrage. - Vi er helt overvældede. Det er helt vildt, og jeg er rørt over, at så mange har vist næstekærlighed, selv om mange af dem slet ikke kender hende, siger hun.

Konfirmationspenge

Hun fortæller også, at 3000 kroner er det største beløb, nogen har doneret. - Det beløb er der flere, der har givet, og der er også flere konfirmander, der lige har doneret penge. Desuden er der børn, som har skrevet på Facebook, at de har givet deres lommepenge, og mange har i det hele taget givet, hvad de kunne undvære. Det er næstekærlighed, og det fortæller altså rigtig meget, siger Sabine Haahr Henriksen, der tidligere har understreget, at hun ikke bilder sig ind, at penge kan erstatte noget for den hårdt ramte kvinde. Det gør hun stadig. - Men hun er selvstændig bogholder og skal selv ud at hente sine kunder, og bare at komme i gang med det og finde meningen med livet bliver en rejse i sig selv. Så pengene gør, at hun har en ting mindre at spekulere på, siger hun.

Sorgbearbejdning på Facebook