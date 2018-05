Assens: Blodrøde faner, helstegt pattegris, taler og kolde øl.

Hver for sig betyder ordene ingenting, men sætter du dem sammen, får du 1. maj - fejringen af arbejdernes internationale kampdag.

Og ligesom i resten af landet var mureren, elektrikeren og chaufføren i Assens Kommune mødt op for at hylde solidariteten, styrke sammenholdet og lufte minder om tidligere tiders bedrifter. I Assens fandt fejringen sted i Skovpavillonen under overskriften "Alle skal med". Om alle var med, det vides ikke, men der var nok til at fylde Skovpavillonen, hvor Poul Erik Kristiansen, formand for SF i Assens, hilste alle "kammerater" velkommen. Ud i sang brød de, og bagefter var det tid til at indvie en ny talerstol, da den gamle "var blevet slidt af mange kloge ord".