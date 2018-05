Nyborg: Vejret taget i betragtning var traditionen med at fejre 1. maj i 3F's lokaler i Vestergade særligt kærkommen i år.

Udenfor regnede og blæste det, men indenfor bredte varmen sig allerede fra begyndelsen klokken 8 med Gammel Dansk på bordet og snart efter fadøl fra baren i den til lejligheden opstillede brandbil uden for 3F's mødesal.

I salen, som er indrettet i den gamle støbehal på Nyborg Jernstøberi, var der dækket op til 110 personer, lidt flere dukkede op, og der var plads til alle. Deltagerne hørte først 3F's næstformand, Tina Christensen, tale, hvorpå Erik Sørensens Trio spillede, indtil afdelingsformand for 3F Per Jespersen gik på talerstolen - eller rettere stillede sig ved siden af den. Trods et vægttab på 23 kg siden nytår kunne den lokale 3F-formand og byrådsmedlem for Socialdemokratiet snildt råbe tilhørerne op.

Han indledte med at konstatere, at fællesskabet har vist sin styrke, og den danske model har sejret i forbindelse med de nys overståede overenskomstforhandlinger.

- Men puha, det holdt hårdt, lød det fra Per Jespersen, som glædede sig over at slippe for hver eneste aften at se Michael Ziegler og Sophie Løhde i fjernsynet.

Efter hans mening havde den danske model ikke været under pres, for spillereglerne for overenskomstforhandlinger blev i det store hele fulgt.

- Det er altså ikke kun den ene part, der har rettigheder her. Det har begge parter. Vi varslede strejke, og de varslede lockout. Ganske efter spillereglerne, slog 3F-formanden fast og tilføjede:

- Meningen med kollektive kampskridt er jo netop at forsøg at ramme hårdest muligt, så det gør mest ondt, for så varer konflikten kortest mulig tid. Koldt og kynisk? Ja, men helt efter spillereglerne.

Til gengæld opfordrede han politikerne til at holde sig helt ud af forhandlingerne.

- Ikke noget med populistisk pladder, som faktisk stækker den danske model, sagde Per Jespersen.

En væsentlig del af talen brugte han på den kontrovers, som 3F havde haft med lokale fodboldklubber op til lockout-varslingen. Klubberne havde tilbudt at arrangere pasning af lockoutramte børn, hvilket ikke faldt i god jord hos 3F, og det gjorde fagforeningen klubberne opmærksomme på i en skriftlig henvendelse. Sagen endte i landsmedierne og splittede fagbevægelsen.

3F Østfyn uddeler hvert år penge til lokale initiativer, herunder sportsforeninger, oplyste 3F-formanden.

- Det kan sikkert ikke undre nogen, at ansøgninger fra disse to klubber absolut ikke kommer til at ligge øverst i stakken af ansøgninger. På dansk hedder det vist "konsekvens af en handling", sagde Per Jespersen og modtog et stort bifald fra salen.

Efter ham fulgte komiker og debattør Sebastian Dorset, der var dagens tredje og sidste taler, inden arrangementet sluttede klokken 12.