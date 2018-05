Kloden rundt

USA: En 53-årig mand fra Texas har erklæret sig skyldig i at stjæle fajitas til en værdi, der overstiger 1,2 millioner dollar - eller 7,4 millioner kroner. Fajita-kuppet koster manden 50 år i fængsel. Det skriver NBC. En fajita er en mexicansk ret, der består af en majs- eller meltortilla med grillet kød i. Siden december 2008 har manden som ansat på en anstalt for unge placeret ordrer på fajitas med amtsmidler, hvorefter han selv har solgt dem for at tjene penge. For forbrydelsen blev han desuden idømt den størst mulige bøde, der lyder på 10.000 dollar. Den kommer oveni de 1.251.578,72 dollar, som han skal betale tilbage for prisen på de mange fajitas. (ritzau)