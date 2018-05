Kloden rundt

Nordirland: Et nordirsk bageri blev i 2014 kendt skyldig i diskrimination, fordi det nægtede at lave en kage med skrift, der støttede op om homoseksuelle ægteskaber. Nu skal sagen for den britiske højesteret, skriver BBC. Ejerne af bageriet har som argument for ikke at ville lave kagen sagt, at kagens budskab var imod deres religiøse synspunkter. Det er første gang, at den britiske højesteret, hvis permanente hjem er i London, skal rejse til Nordirland for at høre en sag. Det forventes, at der bliver afsagt dom i sagen senere i år eller i begyndelsen af 2019. (ritzau)