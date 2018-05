For mænd og kvinder ser verden på en forskellig måde. Både når det handler om at prioritere og træffe beslutninger. Når vi har indrettet erhvervslivet, som det er tilfældet nu, så mangler der en del af perspektivet på, hvordan virkeligheden også ser ud. Hvis man ikke har kvinder med omkring bordet, så har man også afskåret sig selv en stor del af potentialet, lyder ræsonnementet.

- Man kan altid diskutere, hvor stramt man skal forholde sig til procentsatser. Men når mere end halvdelen af virksomhederne ikke har en kvinde i bestyrelsen, så er det jo et udtryk for at kvinderne ikke sidder med ved bordet i erhvervslivets top, siger Bjarke Oxlund, der er teamleder for køn og ligestilling ved Institut for Menneskerettigheder.

Ligestilling Gennem tiden har Danmark været et foregangsland, både hvad angår kønsligestilling, anerkendelse af seksuel orientering og vilkår for personer med handicap.Som led i Danmarks gennemførelse af EU's diskriminationsdirektiver har Institut for Menneskerettigheder siden 2011 været udpeget som nationalt ligebehandlingsorgan i forhold til køn. Kilde: Institut for Mennekserettigheder

Mere end halvdelen af de fynske virksomheder må notere sig for et rundt nul på spørgsmålet om, hvor mange kvinder der sidder i bestyrelseslokalet. Det fremgår af en opgørelse, som er lavet af Institut for Menneskerettigheder. Sammen med analysebureauet Analyse & Tal har den statslige institution lavet et udtræk blandt mere end 100 af de største fynske virksomheder.

- Der er en tradition for, at man besætter bestyrelsesposterne via netværk. Altså man sidder i lokalet, kigger på hinanden og spørger, kender vi nogen, siger han.

Selv om kvinder har fået langt bedre fodfæste, når det handler om at sætte sig på de traditionelle lederposter i erhvervslivet, så er det tilsyneladende stadig svært at få en plads i bestyrelseslokalerne. Ifølge Bjarke Oxlund hænger det sammen med måden at rekruttere på.

På spørgsmålet om, hvad man kan gøre, har han flere forslag. For det første handler det om at skabe åbenhed i processen. Det kan eksempelvis være ved at lave et egentligt jobopslag. På den måde kan omverdenen vide, at man aktivt søger et nyt medlem til bestyrelsen. Man kan også få hjælp hos nogle af de etablerede netværk, som arbejder for en bedre fordeling i bestyrelserne.

- Man kan for eksempel kigge ind på hjemmesiden www.kvinderibestyrelser.net, og endelig handler det om at løfte blikket, og træde et skridt tilbage, når man skal i gang med rekrutteringsprocessen, lyder rådene.

Erfaringerne viser, at når kønssammensætningen i bestyrelsen når op omkring en tredjedel, så begynder det at gå frem af sig selv. Dels har man ændret vanetænkningen, og dels begynder kvinderne også at aktivere deres netværk. Med andre ord ligger der et stort uforløst potentiale, mener Bjarke Oxlund.

- Men det kræver mere end bare at plukke en fra sit netværk. For de er derude, siger han.