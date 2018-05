Arbejdspres

De føler sig pressede og er nervøse for patientsikkerheden. Derfor har mange sygeplejersker sagt op på kort tid. I ledelsen anerkender man, at influenzaepidemien har lagt afdelingen ned for en stund, men mener, at roen og hverdagen er genoprettet.

Modtager akutte patienter døgnet rundt Akut Visitations Afsnit (AVA) er en akut afdeling, der modtager akutte patienter døgnet rundt. De har sygdomme relateret til hjertemedicin, urologi og medicin. Afsnittet har 28 sengepladser og medarbejderskaren består af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt rengøringspersonale. Formålet med AVA er blandt andet at bidrage til gode, effektive patientforløb i den akutte fase. Det iværksættes ved hurtig diagnostisk udredning og behandling i et tæt tværfagligt samarbejde, der også omfatter kommunerne og de praktiserende læger. Kan patienten ikke færdigbehandles og udskrives inden for 48 timer, overflyttes patienten til det respektive sengeafsnit. Kilde: Sygehus Lillebælt, sygehuslillebaelt.dk

Akut Visitations Afsnit (AVA) modtager døgnet rundt akutte patienter med eksempelvis infektioner, og problemet blev ifølge sygeplejerskerne tydeligt i efteråret. Her sagde de første op, og siden er bunken af opsigelser bare blevet større. De seneste par måneder har to håndfulde sagt stop. Flere følger sandsynligvis trop.

De kan ikke holde til arbejdspresset og mener, at patienterne som konsekvens ikke får den rette pleje. Det fortæller tre ansatte til Vejle Amts Folkeblad, som af arbejdsmæssige årsager ønsker at være anonyme.

Det stresser og giver dårlig samvittighed især over for patienterne.

I Sygehus Lillebælts ledelse, som Vejle Sygehus hører ind under, er man enige i kritikken så langt, at man ikke bare på afdelingen, men sygehuset generelt har haft en ekstraordinær periode.

Den har været travl, men roen og den almindelige dagligdag er ifølge sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen genoprettet.

- Ligesom de fleste andre har vi fra november og indtil for nyligt været lagt ned af influenzaen og tog imod patienter fra Middelfart og Fredericia kommuner for at hjælpe. Mange af vores ansatte blev også smittede, og dem, der var tilbage, arbejdede og hjalp hinanden på kryds og tværs. Hvilket vi er taknemmelige for, fortæller hun.

- Vi er nu tilbage til normaltilstand, og jeg genkender derfor slet ikke det billede, som sygeplejerskerne tegner af afdelingens arbejdsmiljø. Jeg mener i øvrigt heller ikke, at det er hensigtsmæssigt at tage den her debat igennem medierne, men de er altid velkomne til at komme til mig. Derudover er det vigtigt for mig at påpege, at plejen af vores patienter altid er i højsædet, og at de er i trygge og kompetente hænder hos os, tilføjer Helle Adolfsen.