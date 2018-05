Arbejdspres

Det fortalte tre anonyme medarbejdere avisen, ligesom de også kunne berette om en flugt af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter fra afdelingen. To håndfulde har på et par måneder sagt jobbet op, og flere vil ifølge dem komme.

- Jeg ser billedet flere steder. Vores medlemmer er generelt pressede og har i tilfælde svært ved at yde den pleje, de skal, mener John Christiansen.

- De fleste er yderst samvittighedsfulde og sætter ofte patienten før dem selv, hvilket også er med til at skabe et presset arbejdsmiljø. De forsøger typisk at råbe cheferne op, men ikke altid med held, tilføjer han.

Derfor forsøger Dansk Sygeplejeråds kreds også selv at få sygehusenes ledelser i tale for at fortælle lederne om vigtigheden af, at de for det første passer godt på deres medarbejdere og derigennem skaber et godt ry for at tiltrække.

- Der er en mangel på sygeplejersker, og vil man have fat i dem, herunder også nyuddannede, som der ikke er nok af, så skal man gøre sig selv attraktiv. Ellers bliver man valgt fra, hvilket kan få store konsekvenser på sigt, siger John Christiansen.

Avisen kender sygeplejerskernes identitet.