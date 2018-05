Fra den 23. februar 2018 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Fhv. værkfører i Intego A/S Per Østergaard Christiansen, Vodskov. Fra den 23. februar 2018 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje: Fhv. salgssupport i BTX Group A/S Andreas Pedersen Vands, Herning. Finanskoordinator i Djurslands Bank Anette Mikkelsen, Grenaa. Fhv. salgskonsulent i OK a.m.b.a Birgitte Bødker Pedersen, Køge. Fhv. reservedelsekspedient i MAN Truck & Bus Danmark A/S Ernst Christian Bindzus, Bolderslev. Fhv. salgsassistent i Coop Danmark A/S Jan Godsk, København SV. Chauffør i BabySam A/S Jesper Jalsøe, Albertslund. Kvalitetsansvarlig i Ardagh Glass Holmegaard A/S Jovan Belcic, Næstved. Lastbilmekaniker i Scania Danmark A/S Kurt Chrestensen, Haderslev. Fhv. Clinical Trial Administrator i Novo Nordisk A/S Nina Plaugmann, Limhamn. Fhv. ambulanceredder i Falck Danmark A/S Ole Bang Madsen, Rønde. Udlejningskonsulent i Ajos a/s Poul Erik Ringholm Nielsen, Høng. Fhv. Credit Analyst i Nordea Bank Søren Vinding, Valby. Fhv. ambulancebehandler i Falck Danmark A/S Verner Andersen, Ejby. /ritzau/