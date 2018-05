Tre er anholdt for brud på maskeringsforbuddet, mens en er anholdt for vold mod tjenestemand.

Københavns Politi har anholdt fire personer i forbindelse med en demonstration arrangeret af demonstranter fra den yderste venstrefløj.

Det oplyser vicepolitiinspektør Allan Wadsworth-Hansen fra Københavns Politi.

Ifølge Ekstra Bladet er det "Den sorte blok", som står bag demonstrationen.

Demonstrationen er holdt i forbindelse med 1. maj, og demonstranterne var på vej til Fælledparken, da de blev anholdt.

Tre er anholdt for brud på maskeringsforbuddet, mens en er anholdt for vold mod tjenestemand.

Politiet anholdt de fire personer ad to omgange. Først ved Gothersgade og Landemærket i indre by, hvor de anholdt tre personer - to for brud på maskeringsforbud og den ene for vold mod tjenestemand

Lidt senere anholdt politiet den fjerde person ved Rømersgade.

- Efter anholdelserne ved Landemærket faldt de ret hurtigt til ro, siger vicepolitiinspektøren, der understreger, at arrangementet i Fælledparken er forløbet roligt.

- Der har dog i forbindelse med anholdelserne været kastet nogle røgbomber, siger Allan Wadsworth-Hansen.

Politiet kan tirsdag eftermiddag kort før klokken 14 ikke oplyse køn og alder på de anholdte.

Politiet skal nu finde ud af, hvad de fire bliver sigtet for.

- De er alle anholdt i forbindelse med den samme demonstration, og nu skal vi have afdækket deres forhold til demonstrationen, siger vicepolitiinspektøren.