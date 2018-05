Debat: PostNord i frit fald

Læserbrev: Vejret er ved at blive blæst væk fra sin førerposition. Som det foretrukne samtaleemne med ukendte borddamer ved guldbryllupper og konfirmationer samt blandt ventende passagerer ved busstoppesteder og på togperroner. PostNord har taget over, og denne førerposition bliver kun udfordret ved fødslen af en trehovedet kalv, en velopbygget royal brandert på et jetset-diskotek eller en storm, som udstyret med navn mobiliserer hele TV2's reporterteam, der iført røjsere og med saltvand til anklerne tager opstilling ved Esbjerg Havn, mens andre i heldragt og sus i lokkerne er ved at lette ved Storebæltsbroen.

Men i det daglige er PostNord uden konkurrence, og ingen føler sig i stand til at nævne en eneste bananrepublik med en dårligere service, når det gælder postvæsen. Ved middagsborde og på togperroner er der bred enighed om, at skriftlig kommunikation ville have umulige vilkår uden mail, private distributører, der uden problemer klarer hurtig udbringning til rimelige priser samt brevduer.

Selv bor jeg i en ejendom med seks lejligheder, og de tilhørende seks postkasser er placeret indendørs ved trappeopgangen. Meget ofte er der ikke overensstemmelse mellem navnet på et modtaget brev og navnet på postkassen, og vi oplever også tit, at brevene slet ikke lægges i postkasserne, men blot placeres ovenpå.

Og så grunden til dette sure opstød. For nogle uger siden skulle jeg sende en gave i en boblekuvert, og da den gerne skulle nå frem inden næste fuldmåne, skulle den sendes som Quickbrev, der kræver fremmøde på et posthus.

Posthuset i Rudkøbing blev fra årsskiftet flyttet fra SuperBrugsen til en tankstation udenfor byen, så man skal ud på en ret lang vandretur for overhovedet at kunne sende et Quickbrev. Vel ankommet afleverede jeg brevet til den unge dame bag skranken og sagde, at jeg gerne ville sende boblekuverten som Quickbrev, hvorefter hun vejede den, klistrede to frankeringsmærker på og opkrævede 54 kr.

En uge efter modtog jeg et brev fra PostNord med fine fotos af boblekuverten - fotograferet både forfra og bagfra. De nydelige fotos var ledsaget af en regning på 131 kr., idet brevet var frankeret forkert. Jeg vil mene, at ansvaret for forsendelsen overgår til PostNord, når man afleverer den til en person aflønnet af PostNord og beder om at få den sendt på en bestemt måde.

Så skal man sådan set bare betale det beløb, der bliver opkrævet. Dette er ikke en kritik af personalet på tankstationen, men af PostNord for ikke gennem kurser at have oplært personalet godt nok.

Men tilbage til regningen på de 131 kr. Boblekuverten vejede ifølge opkrævningen 554 gram, og et Quickbrev op til 2000 gram koster 81 kr. Der manglede således et frankeringsmærke til 27 kr. Men PostNord er nået frem til et helt andet beløb, idet de har opgjort den korrekte porto til 110 kr. Et sådant beløb i porto findes ganske vist slet ikke for breve. Så er vi ovre i pakker.

Jeg ville naturligvis ikke betale regningen - og da slet ikke en forkert regning, så jeg sendte straks en mail til PostNord. Heri skrev jeg, at jeg gerne ville betale, hvis de kunne fortælle mig, hvad jeg havde gjort forkert, og hvad jeg skulle have gjort anderledes. Mailen blev straks mødt af en automatisk bekræftelse på modtagelsen. "Tak for din mail. Vi gør, hvad vi kan, for at svare dig inden for 2 hverdage", stod der. "Så er der sørme alligevel noget, der fungerer hos PostNord", tænkte jeg. Der er nu gået over 14 dage, siden mailen blev sendt. Jeg har stadig intet hørt.