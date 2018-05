Aulby: Når Quiltefestivalen i kristi himmelfartsferien åbner dørene, er det 15. gang, at quilteentusiaster kan strømme til Gl. Aulby Skole. Gæsterne kommer fra hele landet, ja, sågar fra udlandet, for at få idéer og inspiration.

Der er gratis adgang til festivalen, og 12 butikker har en stand på udstillingen, hvor du vil kunne finde flotte tæpper. Skulle du have lyst til at sy en lille ting, er der opstillet et syhjørne til formålet.

I anledning af, at der er 15. gang, at festivalen finder sted, er der udskrevet en logokonkurrence, og vinderen af denne findes klokken 13 fredag.

Festivalen er åben torsdag den 10. maj fra klokken 10 til 17 og fredag den 11. maj fra klokken 10 til 16.