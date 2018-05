For nogle år siden tvivlede mange på, at Hosni Mubarak skulle nå at opleve sin 90-års fødselsdag, som han kan fejre fredag den 4. maj.

Han var anklaget for at beordre egyptiske sikkerhedsstyrker til at åbne ild mod demonstranter. De officielle tal siger, at 239 demonstranter blev dræbt under det, der blev kaldt Det Arabiske Forår i 2011.

Foråret var et oprør, der begyndte i Tunesien og bredte sig til andre dele af den arabiske verden. Det nåede også til Egypten, hvor præsident Hosni Mubarak under nogle dramatiske uger i vinteren 2011 blev tvunget fra magten af folkelige protester.

I de efterfølgende retssager mod Mubarak lå han i en sygeseng i retssalen. Han virkede svag, bar solbriller.

I 2012 blev han idømt fængsel på livstid for at have beordret demonstranterne nedskudt, men sagen blev appelleret.

I 2017 blev han frikendt og kunne forlade det militærhospital, hvor han igennem seks år var tilbageholdt i store perioder.

Hans helbred er tilsyneladende blevet bedre efter frifindelsen. Da forlod han militærhospitalet og flyttede ifølge avisen The Guardian til sit hjem i Heliopolis, en forstad til Egyptens hovedstad, Kairo.

Mubarak er en af veteranerne i egyptisk, ja i mellemøstlig, politik. Han blev præsident i Egypten i 1981, da hans forgænger, Anwar Sadat, blev skudt af radikale elementer i Egyptens militær under en parade.

Efter endt skolegang gjorde den unge Mubarak karriere i militæret. Han kom i luftvåbnet, blev uddannet pilot i 1950'erne og blev blandt andet trænet i det daværende Sovjetunionen, som var allieret med Egypten.

Det gik dog knap så godt for det egyptiske luftvåben, som Israel udraderede under krigen i 1967. Men Egyptens daværende stærke mand, Gabel Abdel Nasser, gav Mubarak til opgave at genopbygge luftvåbnet.

Han blev stabschef i luftvåbnet og senere, i 1972, øverstkommanderende for Egyptens væbnede styrker. Senere igen blev han vicepræsident.

Som præsident trak Mubarak sit land i retning af Vesten, men han formåede ikke at trække sit land ud af fattigdom, selv om han havde 30 år til det.

I hele hans præsidenttid var der undtagelsestilstand i landet. (Ritzau)