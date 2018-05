Sidste år deltog 7.100 i Tennissportens Dag, som afvikles på lørdag, og i år - hvor vejret tegner fornuftigt - er forhåbningen, at tallet bliver endnu højere.

I Odense deltager 10 klubber. Det er gratis at deltage, og formålet med dettes års arrangement er blandt andet at vise, at spillet er blevet meget lettere for nybegyndere på grund af nye træningsmetoder, der er blevet udviklet gennem årene.

Det er Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis, som for tredje år i træk står bag idéen om en Tennissportens Dag, der afholdes i regi af samarbejdet Bevæg dig for livet - Tennis.

Ud af de 7.100 besøgende sidste år var godt 3000 nye ansigter på tennisbanerne landet over, og det førte efterfølgende til 1.700 nye medlemmer i de 234 deltagende foreninger, oplyser Dansk Tennisforbund i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os til at vise tennisinteresserede og nysgerrige danskere, hvad vi kan tilbyde. Tennis er i dag meget mere end klassisk én mod én på en stor grusbane og med den traditionelle gule bold. Vi har et koncept med forskellige boldtyper på mindre baner tilpasset alder og niveau. Det gør det lettere at starte for både nybegyndere, familier og seniorer og giver også mulighed for at kombinere den aktive tid i foreningslivet med kvalitetstid sammen med familien, udtaler Lorenz Sønderby, visionsleder i Bevæg dig for livet - Tennis.