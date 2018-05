Lokaldebat: Der er gået inflation i titlerne i Nordfyns Kommune

Debat: I gamle dage (for 10 år siden) havde kommunerne en kommunaldirektør.

Det har den stadig. Men derudover kommer tre direktører, og så er borgmesteren jo også fuldtidsansat.

Det synes, at med kommunalreformen og kommunesammenlægningerne er der gået inflation i titlerne. Godt nok har kommunen fået flere opgaver, men det er jo trods alt en ganske lille kommune på ca 30.000 indbyggere.

Det kan jo være underordnet med de lånte fjer, en titel giver, men problemet er jo at jo finere titel jo højere løn.

Hvad nu om man sparede de tre direktørtitler væk og ansatte pædagoger for besparelsen?

Dernæst ville man jo også fjerne et ledelseslag og få lederne tættere på målgrupperne - borgerne. Dertil kommer, at alle ledere skal have en klar funktionsbeskrivelse, hvor borgernært arbejde indgår! Blandt andet kan lederne tiltræde, som vikarer på deres område, når det behøves. Et mål kunne være at lederne er på "gulvet" minimum en dag om ugen. På den måde vil meget rapportering og møder kunne undværes, da lederne jo selv erfarer, hvilke problemer der er. Når jeg her skriver "ledere", mener jeg ALLE ledelseslag. Måske forventningen til de underordnede ledere kan være, at de er på gulvet to dage om ugen.

Det kunne være første led i forenkling af administrationen. Næste etape må være at luge ud i virvaret af cirkulærer og så videre. Til gengæld må vi borgere ophøre med at kræve millimeterdemokrati i kommunen.