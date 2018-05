Søndersø: Børnehave- og dagplejebørn fra Søndersø, Skamby og omegn kan fredag formiddag se frem til igen at blive underholdt af elever fra Søndersø Produktionshøjskole. Sidste år lavede skolen for første gang et OL-arrangement for de små i Søndersø Hallen, og det bliver gentaget på fredag klokken 9.45, når der er indmarch for de 220 børn. Børnene skal igennem forskellige aktiviteter i hallen, hvor posterne er bemandet af skolens elever. De olympiske lege for de små slutter klokken 12.