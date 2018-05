Kværndrup: Midtfyns Provsti står bag en ny sorggruppe, som mødes første gang 2. maj klokken 14-16 i Kværndrup Kirke.

Sorggruppen er for mennesker, der er i sorg efter at have mistet et menneske, som man kendte og elskede, fortæller sognepræst i Kværndrup, Dorte Wittrup Winther, der sammen med Dorte Petersen, frivillig fra Gestelev, bliver leder af den nye gruppe, med mulighed for otte personer.

- I en sorggruppe er der plads til at sætte ord på savnet og den nye hverdag. I en sorggruppe lytter man til hinandens historier, og på den måde bliver sorgen ikke kun din egen, men et fælles vilkår, vi bærer sammen, siger Dorte Wittrup Winther.

Møderne vil blive tilrettelagt, så alle får mulighed for at fortælle deres historie. Mødefrekvensen vil blive ca. hver fjortende dag.

Alle, der bor inden for området Årslev i nord, Gislev i øst, til Hillerselv i vest og Kværndrup i syd kan blive en del af sorggruppen. Tilmelding på tlf. 23421148 eller 29729234. /EXP