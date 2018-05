Kerteminde: Hun er en af Danmarks dygtigste sangerinder. De seneste to år har hun lukket og slukket Kirsebærfestivalen - hun er en lille dame med en stor stemme, og navnet er Søs Fenger.

Hun spiller på Torvet søndag 22. juli til Kirsebærfestivalen.

- Vi er rigtig glade for allerede nu at kunne melde ud med en af dette års Kirsebærfestivals absolutte hovednavne, udtaler kirsebærformand Jens Gantriis.

Søs Fenger er kendt fra det tidligere News, fra Toppen af Poppen og ikke mindst for store hits som "Sidste time" og "Inderst inde."

I år er det femte gang, hun gæster festivalen, og igen i år har hun fået æren af at synge søndagen og festivalen ud akkompagneret af sit band.

Søs Fengers ærlighed er netop det, der gør hendes koncerter så magiske. Som i fjor, da hun sang regn og torden væk fra et paraplybesat Torvet i Kerteminde. Ikke fordi at regnen gjorde den store forskel. Publikum var nemlig kommet for at høre den lille sangerinde, der selv er faldet pladask for Kirsebærfestivalen.

- Der var sådan en sød stemning. Som om de var blevet søde af at spise alle de kirsebær, har sangerinden udtalt./EXP