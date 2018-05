Middelfart: Et nyt parkeringsareal med plads til 60 køretøjer har de sidste uger taget form på jordstykket ved siden af Kulturøen og Nyhavn 2. Men folkene bag projektet er nu tvunget til at udskyde åbningen, som ellers var planlagt i denne uge. For selv om der er tale om private parkeringspladser, kræver det en kommunal godkendelse af ind- og udkørselsforholdene i henhold til Vejloven samt politiets godkendelse i henhold til Færdselsloven.

Det kommer til at koste 12 kroner i timen og maksimalt 150 kroner i døgnet at parkere på en af de 60 nye parkeringspladser ved Nyhavn 2.Adgangen reguleres med bomme, og brugerne kan betale med både Mobilepay og kort.



Det bliver også muligt for autocampere op til 3500 kilo at benytte pladserne.



Så længe man ikke holder i mere end to døgn ad gangen, må folk gerne overnatte i deres biler og campere.

Og dem har selskabet bag Nyhavn 2 og parkeringsarealet ikke på plads.

- I vores aftale med Michael Nissen og kommunen ligger, at vi skal tilvejebringe (minimum, red.) 50 parkeringspladser, når Michael Nissen på et eller andet tidspunkt går i gang med sit byggeri ved siden af. Derfor overrasker det os, at det kræver yderligere godkendelser at etablere parkeringspladserne, fortæller Bo Sørensen, der styrer byggeriet af Nyhavn 2 og parkeringsarealet for Janpi. P. Holding ApS, der ejes af hans kæreste Pia Schmidt Pedersen.

Han fortæller, at kommunen først for kort tid siden gjorde ham opmærksom på de nødvendige godkendelser.

- Vi føler os chikaneret af kommunen. Den har jo i lang tid godt kunnet se, hvad vi havde gang i og burde for længst have fortalt om os lovgivningen på området, fortæller Bo Sørensen, der oplyser, at selskabet har brugt 800.000 kroner på at gøre arealet klar med p-bomme og skærver.