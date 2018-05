Brugsens Supermarked Ringe fik et overskud på knap 1,9 millioner kroner i 2017. Et år som bød på kæmpe investeringer - blandt andet med køb af posthusbygningen i Ringe.

Ringe: Der er hård kamp om dagligvarekunderne, og det gælder også i Ringe og flere andre steder på Midtfyn. Men Brugsens Supermarked Ringe, som blandt andet dækker over flere brugser på Midtfyn, klarer sig faktisk ganske godt i den konkurrence. På generalforsamlingen forleden kunne bestyrelsen med formand Christian Busch i spidsen præsentere et regnskab for 2017 med et overskud på 1.865 millioner kroner før skat. Brugsens Supermarked Ringe Brugsens Supermarked Ringe består af Superbrugsen i Ringe, Superbrugsen i Gislev, Dagli'Brugserne i Ryslinge, Allested-Vejle, Herrested og Fraugde.Også en plukbutik hører med under Brugsens Supermarked Ringe.



Regnskabstal 2017 (2016)



Bruttofortjeneste: 33.956 mio. (29.717 mio.)



Resultat før skat: 1.865 mio (1.525 mio.)



Årets resultat: 1.582 mio. (1.207 mio)



Egenkapital: 50.621 mio. (48.975 mio.)



Benzinanlæg, vaskehaller og udlejning er også omfattet af regnskabstallene. Det er er 350.000 kroner mere end året før. "Set i forhold til det samlede danske detailmarked er resultatet også tilfredsstillende. Dette skyldes vores gode uddelere og direktør, der håndterer og leder dagligdagen på en driftssikker, omkostningsbevidst, arbejdsom og konstruktiv måde i et svært og presset marked", lyder det blandt andet i formandens beretning.

Store investeringer

I de senere år har Brugsens Supermarked Ringe overtaget flere brugser i det midtfynske. Med virkning fra 1. januar 2017 bevægede man sig lidt længere væk, da Dagli'Brugsen i Fraugde blev indlemmet i brugsfamilien. Her blev der investeret 700.000 kroner i ombygning og modernisering af forretningen. Ifølge direktør i Brugsens Supermarked Ringe, Henrik Dalgaard, er det en fornuftig investering. - Den er kommet rigtig godt i gang med en pæn stigning på omsætningen, og vi har fået styr på de omkostninger, som der ikke var styr på tidligere. Så den kommer hurtigt i positiv drift, lyder det fra direktøren. - Vi har også den holdning i bestyrelsen og i direktionen, at alle filialer skal bidrage positivt til moderforeningen, ellers har de ingen gang på jorden, understreger direktøren. Derudover blev der i 2017 også foretaget det, som man med rette kan kalde for en kæmpe investering, idet brugsforeningen betalte cirka seks millioner kroner for den tidligere posthusbygning på Stationsvej. I regnskabet for 2017 fremgår det, at Brugsens Supermarked Ringe har optaget et realkreditlån på godt 4,4 millioner kroner. Den samlede gæld til realkreditinstitutter er på knap 17 millioner. - 2016 var sådan set også et stort investeringsår, for vi bruger rigtig mange penge på at vedligeholde vores butikker, så de er i fuld stand, for det, mener vi, er vigtigt. Opstår der så nye situationer, hvor de giver god mening, så springer vi på, men vi har ikke de store projekter liggende lige nu, siger Henrik Dalgaard.

Hård kamp