Markant flere borgere fik tilkendt førtidspension i 2017 end i 2016. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Men det er stadig for svært at få førtidspension, mener formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen.

- Niveauet er stadig langt under det, det var før 2013. Så der er stadigvæk en væsentlig stramning, siger Olesen.

- Førtidspension er blevet mere et lotteri, end det var før, siger han.

Sidste år fik 10.100 danskere tilkendt førtidspension. Det er en stigning på 1500 personer sammenlignet med året før.

Stigningen fra 2016 til 2017 skyldes formentlig, at en del af de ressourceforløb - der skal hjælpe syge borgere tættere på job - der blev sat i gang i 2013, er løbet ud.

Men Thorkild Olesen mener, at tallene også vidner om en vilkårlighed i systemet.

- Tallene siger mig, at der er et eller andet galt med den ensartede sagsbehandling. Og at det måske mere er en politisk førtidspension, end det er en saglig og fagligt velfunderet behandling, borgerne får, siger han.

På Christiansborg er politikerne i gang med at evaluere og revidere reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013. Thorkild Olesen håber, at det vil sikre, at tildelingen af førtidspension bliver mere ensartet på tværs af kommuner.

- Det er anerkendelsesværdigt, at man gerne vil have, at flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse. Det er bare ikke det, vi har set, siger Olesen.

- Indtil nu ser det ud som om, at mennesker med handicap bliver pisket rundt mellem ressourceforløb af mere eller mindre lødig kvalitet. Og ellers ender på kontanthjælp.

Brancheorganisationen Dansk Erhverv mener, at de nye tal fra Danmarks Statistik er udtryk for en trist udvikling, uanset baggrunden for dem.

- Hver eneste, der får tilkendt førtidspension, bliver opgivet af systemet og som sådan marginaliseret, mener chefkonsulent Per Halkjær.

- Derudover får hver eneste førtidspensionering arbejdsstyrken til at falde og antallet af offentligt forsørgede til at stige - ikke kun midlertidigt, men for tæt på halvdelens vedkommende i en periode på 25 år eller mere, påpeger han i en en skriftlig kommentar.