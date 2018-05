"Stand-up i Odense" "Stand-up" i Odense begyndte i 2013 som en facebookside. Bag den stod komikerne Jakob Taarnhøj og Gert Hansen, men i dag er det Simon Væver, Phillip Devantier og Olav Lundsgaard, der arrangerer open mics i byen.



Både lokale komikere og komikere fra resten af landet får lov til at afprøve deres materiale på scenerne i Odense, primært på Sir Club, Studenterhus Odense og Old Irish Pub.



De tre komikere oplever, at interessen er stigende, og derfor har Fyens Stiftstidende taget et kig ind i et miljø, der først og fremmest handler om at få publikum til at grine.

Open mic En open mic kan bedst beskrives som komikernes legeplads. Det er her, de får lov til at afprøve nyt materiale eller finpudsede jokes foran et publikum, og både rutinerede komikere og debutanter kan få lov til at få nogle minutter i rampelyset med mikrofonen i hånden.