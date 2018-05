Tirsdag den 1. maj holdt Langelands borgmester, Tonni Hansen, sin første 1. maj-tale som borgmester. Det var en tale præget at glæde og optimisme, men også irritation og ærgrelse.

Langeland: Klokken lidt over syv tirsdag den 1. maj træder Tonni Hansen ind i Borgerhuset i Rudkøbing for på traditionel vis at fejre arbejdernes kampdag. Rundt om ved bordene er der for længst taget hul på rundstykkerne. Det samme gælder to flasker sponsoreret bitter. De godt et halvt hundrede fremmødte snakker om løst og fast, indtil borgmesteren får ordet. Tonni Hansen står over for sin første 1. maj-tale som borgmester, og det er en glad, men også irriteret borgmester, der står ved roret. For selvom der på flere parametre er fremgang på Langeland, rammer øen sammenlignet med andre kommuner en kedelig førsteplads i antallet at børn, der vokser op i fattigdom til irritation for borgmesteren. - Træerne er ved at springe ud, græsser skyder op ad helvede til, og fuglene vækker os nu klokken fem om morgenen. Det er jo skønt, og jeg har lidt en fornemmelse af, lidt det samme gør sig gældende her på Langeland. Det spirer, det blomstrer og der sker en masse ting. Men det er ikke os alle, der oplever den glæde, indledte han sin tale og fortsatte:

Børn på dagsordenen

- Næsten hvert ottende barn på Langeland vokser op i fattigdom på grund af kontanthjælpsloft og Integrationsydelse. Det har vi ikke indflydelse på lokalt, men i kommunalbestyrelsen prøver vi alligevel at gøre noget ved det og afbøde de skadevirkninger, det har på vores børn. Vi kan ikke være det bekendt, lød det fra Tonni Hansen og tilføjede, at skam over at opleve fattigdom kan få børn til at isolere sig. Han redegjorde efterfølgende for et tiltag, der skal få deltidsansatte medarbejdere i pleje- og sundhedssektoren op i arbejdstid for på den måde at hjælpe børnene. Et tiltag, der har vist sig at være interesse for, idet 84 deltidsansatte i sektoren ønsker at få flere arbejdstimer. - Det er godt, fordi de kvinder - for det er typisk kvinder, der har de her job - får mulighed for at få en bedre økonomi. Der er jo også nogle af vores ansatte, der er enlige kvinder, og så er der fandens til forskel på at have 30 eller 37 timer, når du også har et par børn, sagde Tonni Hansen og pointerede, at flere arbejdstimer til denne faggruppe også vil komme kommunen til gavn, idet det er svært at hverve sundhedspersonale.

Øget fokus på bosætning

Borgmesteren kom også ind på kravene til de unge på uddannelses- og arbejdsfronten, som ifølge ham generelt er for høje med stress til følge, og at det er på tide at sætte tempoet lidt ned. Der var dog ikke kun malurt i borgmesterens bæger. Langtfra. Langeland har, forklarede Tonni Hansen, nemlig taget imod 94 tilflyttere, hvilket er glæde naturligt. Men det har også sat gang i kommunalbestyrelsen, sagde han. - Vi gør noget, men vi ved ikke hvad der virker. Folk flytter til Langeland, men vi ved ikke hvorfor. Det skal vi have styr på i en fart, sagde han og kom også ind på, at erhvervslivet på Langeland er i fremgang, og at det samme gælder lysten til at springe ud som iværksætter på øen.

Skyder myter ned