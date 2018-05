Svendborg: Der er venteliste for at få lov til at sælge plader i Svendborg i lørdag.

Her er der nemlig plademesse i Borgerforeningen, hvor 40 meter borde vil rumme lp'er, cd'er, dvd'er og singler. Der har været rift om at få lov til at sælge på messen, hvor interessen er stigende, og det har været nødvendigt med en venteliste, oplyser arrangør Jens Nicolaisen fra Glad Samler Records.

- Det er rigtig sjovt at arrangere messe, når der er så mange, der vil være med. Er du lige begyndt at samle musik, så er en plademesse et godt sted at finde gode, billige plader. For den garvede samler er det en mulighed for at få "lappet" et par huller i samlingen. Men fremfor alt er det en hyggelig dag, siger Jens Nicolaisen.

Også køberne bliver flere og flere, oplyser Jens Nicolaisen.

- Lp'er er for alvor blevet "in" igen, og køberne er unge, gamle, mænd og kvinder.

Svendborg Plademesse foregår fra klokken 10 til 15 lørdag, og det koster 20 kroner at komme ind. (catj)