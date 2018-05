Kerteminde: En ukendt gerningsmand forsøgte mandag aften at bryde ind i et sommerhus i Kerteminde. Karmen til sommerhusets trædør var ødelagt, men det var ikke lykkedes for gerningsmanden at komme ind i sommerhuset, oplyser Fyns Politi.

Mindre heldige var ejerne af en privat beboelse på Langegade i Kerteminde. I følge politiets døgnrapport var der blevet aflistet et vindue i en terrassedør. Hele huset var gennemrodet, og tyvene stak af med tre lamper, kontanter og smykker. (Søe)